Дима Билан и Павел Воля примерили женские образы на карантине

Дженнифер Лопес и Алекс Родригез стали одними из первых знаменитых участников набирающего обороты флешмоба в TikTok #fliptheswitchchallenge.

Знаменитая пара позабавила поклонников видео под песню "Drake Non Stop". В начале ролика Джей Ло начинает танцевать, а ее бойфренд держит телефон. Спустя несколько секунд танца оба меняются местами, и Алекс оказывается одетым в платье певицы.

Российские знаменитости, также скучающие на карантине, решили снять свои версии ролика. Например, Дима Билан ради этого примерил на себя боди Клавы Коки, а Павел Воля - откровенное платье и каблуки своей жены Ляйсан. Свое видео также записали Евгений Плющенко и Яна Рудковская.

Участвуют во флешмобе не только знаменитости, но и обычные люди по всему миру. Свои ролики они выкладывают в соцсетях под хештегом #fliptheswitchchallenge. Российская аудитория переименовала его в #пощелчку. На данный момент в Tik Tok видео с этим хештегом набрали более 60 млн просмотров.

Ранее Pravda.ru сообщала, что знаменитости и звезды шоу-бизнеса начали массово публиковать в своих блогах и публичных страницах призывы к самоизоляции, в которых они напоминают о важности нахождения дома в период пандемии коронавируса.