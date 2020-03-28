Знаменитости массово призывают к самоизоляции

Знаменитости и звезды шоу-бизнеса начали массово публиковать в своих блогах и публичных страницах призывы к самоизоляции, в которых они напоминают о важности нахождения дома в период пандемии коронавируса. О важности личной гигиены своим подписчикам рассказали Сергей Жуков, Лера Кудрявцева и Павел Воля.

Флешмобы против коронавируса в соцсетях запустили Галь Гадот, Арнольд Шварцнегер, вокалист группы The Killers Брэндон Флауэрс, исполнительница хита "I Will Survive" Глория Гейнор и другие знаменитые личности.