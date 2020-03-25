Лепс рассказал о своем пути к успеху

Известный артист Григорий Лепс на YouTube-шоу "Принцип Ковалева" рассказал, как шел к успеху.

Так, когда-то певец был популярен в родном Сочи, но понимал, что желает добиться большего. При этом дорога к славе оказалась непростой. В Москве 30-летний артист длительное время получал только отказы от звукозаписывающих студий. Творческие провалы заставляли его "снимать напряжение спиртным", что только отрицательно сказалось на внешности.

Лепс: Я был вечно пьяный и никому не нужный артист