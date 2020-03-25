Известный артист Григорий Лепс на YouTube-шоу "Принцип Ковалева" рассказал, как шел к успеху.
Так, когда-то певец был популярен в родном Сочи, но понимал, что желает добиться большего. При этом дорога к славе оказалась непростой. В Москве 30-летний артист длительное время получал только отказы от звукозаписывающих студий. Творческие провалы заставляли его "снимать напряжение спиртным", что только отрицательно сказалось на внешности.
"И деньги не были поддержкой, — разоткровенничался Лепс. — Тогда главной была компания "Союз", о радио даже речь не велась. Мне говорили: "Да пусть он идет к черту со своим репертуаром и фамилией". Они не хотели меня никуда брать. В некоторой степени я их понимаю. Выглядел я чудовищно, вел себя еще хуже, постоянно был навеселе, а мой вес составлял 105 килограммов. Ну кому такой исполнитель мог быть нужен".
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