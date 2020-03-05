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Источник Правда.Ру

Татьяна Васильева удивила поклонников моложавым видом

Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева, которой 73 года, не скрывает, что поддерживает молодость при помощи спорта и пластических операций.

Артистка 28 февраля отметила свое 73-летие. Звезда праздновала в кругу самых родных людей. Фотокадрами с праздника знаменитость поделилась в своем блоге.

Татьяну Васильеву поздравили дети и внуки. В гости к ней пришли сын Филипп Васильев с супругой Марией Болонкиной, дочь Елизавета Мартиросян, а также внуки — Мирра и Адам.

"Я самая счастливая на свете", — подписала фотоснимки виновница торжества.

Фанаты, комментируя фото любимой актрисы, обратили внимание на ее молодой вид. Многие отметили, что с возрастом артистка только хорошеет.

"Молодеете на глазах", "Татьяна, вы шикарно выглядите", "Вечно молодая Танечка", "С каждым годом только моложе", — написали поклонники звезды.

Темы фото внешность день рождения татьяна васильева
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