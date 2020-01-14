New Idea: Брэд Питт и Дженнифер Энистон хотят усыновить ребенка

Актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон, которые ранее состояли в браке, хотят усыновить ребенка. Об этом сообщило издание New Idea. Слухи о воссоединении легендарной пары ходят с 2016 года.

Западные СМИ сообщают, что бывшие супруги посетили один из детских домов в Мексике. Примечательно, что они это тщательно скрывают. Питт и Энистон пока не прокомментировали эти публикации.