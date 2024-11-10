США грозит землетрясение и цунами высотой до 30 метров

Исследователи Колумбийского университета предупредили о высокой вероятности крупного землетрясения и цунами на западном побережье США.
Согласно данным Daily Mail, ученые, изучив Каскадную зону субдукции, выявили четыре опасных разлома, простирающихся от южной Канады до северной Калифорнии. Они предполагают возможность мегаземлетрясения силой более девяти баллов по шкале Рихтера, которое может вызвать разрушительное цунами высотой до 30 метров. Под угрозой находятся районы от Северного Орегона до Вашингтона и Южной Британской Колумбии, а последствия катастрофы, включая загрязнение воды и выбросы токсичных веществ, могут затронуть и другие регионы США.
В исследовании также отмечено, что американские планы по реагированию на такие чрезвычайные ситуации давно устарели и нуждаются в обновлении, чтобы адекватно справиться с возможными последствиями.
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Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S., в просторечии — Аме́рика)) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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