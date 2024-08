Ученые раскрыли тайну подземного океана на Марсе: что скрывают глубины Красной планеты

PNAS: геофизики из Калифорнии обнаружили признаки океана под поверхностью Марса

Американские ученые из Калифорнийского университета сделали значительное открытие, обнаружив огромный подземный океан на Марсе. Эти данные были получены с помощью сейсмических измерений, выполненных аппаратом InSight Lander NASA и опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Сейсмические данные показали, что глубоко под поверхностью Марса находится массивный резервуар воды, скрытый в лоскутках раздробленной магматической породы. По оценкам ученых, этот резервуар содержит достаточно воды, чтобы покрыть всю планету слоем в 1,6 километра.

Однако добраться до этих водных ресурсов чрезвычайно сложно, так как они залегают на глубине от 11,5 до 20 километров.

Исследователи считают, что эти подземные воды могут теоретически поддерживать жизнь. На поверхности Марса уже давно обнаружены следы высохших рек, дельт и озер, указывающие на то, что когда-то на планете существовали обильные водные ресурсы.

Однако около 3,5 миллиарда лет назад резкие изменения климата лишили Марс поверхностных вод.

До сих пор остается загадкой, что именно вызвало столь быстрое высыхание планеты. Новое открытие подтверждает гипотезу о том, что вода не испарилась в космос, а ушла в глубины марсианской коры.

