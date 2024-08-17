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Ученые раскрыли тайну подземного океана на Марсе: что скрывают глубины Красной планеты

PNAS: геофизики из Калифорнии обнаружили признаки океана под поверхностью Марса
1:31
Наука

Американские ученые из Калифорнийского университета сделали значительное открытие, обнаружив огромный подземный океан на Марсе. Эти данные были получены с помощью сейсмических измерений, выполненных аппаратом InSight Lander NASA и опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

PNAS: геофизики из Калифорнии обнаружили признаки океана под поверхностью Марса
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Сейсмические данные показали, что глубоко под поверхностью Марса находится массивный резервуар воды, скрытый в лоскутках раздробленной магматической породы. По оценкам ученых, этот резервуар содержит достаточно воды, чтобы покрыть всю планету слоем в 1,6 километра.

Однако добраться до этих водных ресурсов чрезвычайно сложно, так как они залегают на глубине от 11,5 до 20 километров.

Исследователи считают, что эти подземные воды могут теоретически поддерживать жизнь. На поверхности Марса уже давно обнаружены следы высохших рек, дельт и озер, указывающие на то, что когда-то на планете существовали обильные водные ресурсы.

Однако около 3,5 миллиарда лет назад резкие изменения климата лишили Марс поверхностных вод.

До сих пор остается загадкой, что именно вызвало столь быстрое высыхание планеты. Новое открытие подтверждает гипотезу о том, что вода не испарилась в космос, а ушла в глубины марсианской коры.

Уточнения

Калифорнийский университет или Университет Калифорнии (англ. The University of California), UC — объединение 10 публичных калифорнийских университетов. Статус «публичный» означает, что система получает финансирование из ряда источников, включая бюджет штата Калифорния (около трети всего финансирования), и управляется Советом регентов Калифорнийского университета (англ. The Regents of the University of California), который назначается губернатором штата. Старейшим и самым престижным в системе Калифорнийского университета является Калифорнийский университет в Беркли, основанный в 1868 году.

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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