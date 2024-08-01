Учёные Гарвардского университета предложили гипотезу о катализаторе появления жизни на Земле, опубликовав свои выводы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи считают, что удары молний сыграли ключевую роль в этом процессе, создавая молекулярные строительные блоки путем преобразования углерода и азота. Эти блоки включают оксид углерода, муравьиную кислоту, нитрит, нитрат и аммоний, которые являются важными компонентами для формирования жизни.
Когда к этим веществам добавлялись минералы, образовывались сульфидные минералы, часто встречающиеся вблизи вулканов. Это усиливало реакции образования аммиака, который необходим для биологических процессов.
На основе проведённого эксперимента, имитирующего условия на ранней Земле, учёные пришли к выводу, что жизнь возникла не из-за частиц, попавших на планету с комет, а благодаря ударам молний.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.