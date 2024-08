Открытие Гарвардского университета: роль молний в происхождении жизни:

PNAS: молнии сыграли ключевую роль в появлении жизни на Земле

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Гарвардского университета предложили гипотезу о катализаторе появления жизни на Земле, опубликовав свои выводы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Исследователи считают, что удары молний сыграли ключевую роль в этом процессе, создавая молекулярные строительные блоки путем преобразования углерода и азота. Эти блоки включают оксид углерода, муравьиную кислоту, нитрит, нитрат и аммоний, которые являются важными компонентами для формирования жизни.

Когда к этим веществам добавлялись минералы, образовывались сульфидные минералы, часто встречающиеся вблизи вулканов. Это усиливало реакции образования аммиака, который необходим для биологических процессов.

На основе проведённого эксперимента, имитирующего условия на ранней Земле, учёные пришли к выводу, что жизнь возникла не из-за частиц, попавших на планету с комет, а благодаря ударам молний.