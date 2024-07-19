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Трёхлетние дети могут имитировать взрослых с поразительной точностью

Учёные утверждают, что уже к трём годам дети понимают других людей

1:31
Наука

Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал результаты исследования, демонстрирующего удивительные способности трехлетних детей. Исследование показало, что малыши в этом возрасте уже способны понимать намерения окружающих и имитировать их действия.

Учёные утверждают, что уже к трём годам дети понимают других людей
Фото: flickr.com by Dylan Parker, CC BY-SA 2.0

Ученые из Университета Каттолика, включая профессора Риццолатти, провели эксперимент, чтобы оценить, насколько хорошо дошкольники могут интерпретировать и предугадывать действия других людей. Особое внимание было уделено активности челюстно-подъязычной мышцы, отвечающей за открывание рта.

В ходе эксперимента дети выполняли различные задания: брали еду, чтобы съесть, или лист бумаги, чтобы положить в контейнер. Интересно, что при захвате бумаги мышца оставалась неактивной. Однако, когда дети наблюдали за взрослым, берущим еду, их челюстно-подъязычная мышца начинала работать, словно они сами собирались есть.

Сравнивая реакции трехлетних детей с детьми 6-9 лет, ученые обнаружили, что у младших активация мышцы происходила медленнее. Это указывает на то, что с возрастом когнитивные процессы усложняются и совершенствуются.

Исследование проливает свет на ранние этапы развития социального познания у детей, демонстрируя, как уже в трехлетнем возрасте они способны "отзеркаливать" действия окружающих и понимать их намерения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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