Лилии затмят розы: всего две весенние подкормки — и цветение будет роскошным

Многие садоводы, не задумываясь, выбирают розы. Но те, кто однажды увидел, как цветут лилии, больше не сомневаются. Эти многолетники могут превратить обычную клумбу в настоящий цветочный спектакль — нужно лишь немного заботы и правильная подкормка.
Первые ростки лилии появляются в мае. Именно в это время она нуждается в поддержке. Лучший выбор — аммиачная селитра. Растворите 2 столовые ложки на литр воды и аккуратно полейте под корень. Такая подкормка запустит процесс активного роста и подготовки к цветению.
Лилии могут не зацвести вовсе, если вовремя не защитить их от заболеваний. Весной стоит обработать растения бордоской смесью. Это старое, но надёжное средство предотвращает распространённые грибковые болезни и помогает сохранить силу растения до момента бутонизации.
В начале лета лилии продолжают нуждаться в питании. Подкормите их повторно:
— аммиачной селитрой (тот же раствор, что весной);
— калимагнезией — 15 г на ведро воды.
Если калимагнезии нет — отлично подойдёт древесная зола (100 г на каждый квадратный метр). Этот вариант особенно полезен: зола делает цветы ярче, укрепляет стебли и улучшает общее состояние растения.
Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.