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Лилии затмят розы: всего две весенние подкормки — и цветение будет роскошным

1:32
Садоводство

Многие садоводы, не задумываясь, выбирают розы. Но те, кто однажды увидел, как цветут лилии, больше не сомневаются. Эти многолетники могут превратить обычную клумбу в настоящий цветочный спектакль — нужно лишь немного заботы и правильная подкормка.

Лилии
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лилии

Начало — в мае

Первые ростки лилии появляются в мае. Именно в это время она нуждается в поддержке. Лучший выбор — аммиачная селитра. Растворите 2 столовые ложки на литр воды и аккуратно полейте под корень. Такая подкормка запустит процесс активного роста и подготовки к цветению.

Болезни — главная угроза

Лилии могут не зацвести вовсе, если вовремя не защитить их от заболеваний. Весной стоит обработать растения бордоской смесью. Это старое, но надёжное средство предотвращает распространённые грибковые болезни и помогает сохранить силу растения до момента бутонизации.

Лето — время усиленной поддержки

В начале лета лилии продолжают нуждаться в питании. Подкормите их повторно:

— аммиачной селитрой (тот же раствор, что весной);
— калимагнезией — 15 г на ведро воды.

Если калимагнезии нет — отлично подойдёт древесная зола (100 г на каждый квадратный метр). Этот вариант особенно полезен: зола делает цветы ярче, укрепляет стебли и улучшает общее состояние растения.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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