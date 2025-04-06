Лилии затмят розы: всего две весенние подкормки — и цветение будет роскошным

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы, не задумываясь, выбирают розы. Но те, кто однажды увидел, как цветут лилии, больше не сомневаются. Эти многолетники могут превратить обычную клумбу в настоящий цветочный спектакль — нужно лишь немного заботы и правильная подкормка.

Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лилии

Начало — в мае

Первые ростки лилии появляются в мае. Именно в это время она нуждается в поддержке. Лучший выбор — аммиачная селитра. Растворите 2 столовые ложки на литр воды и аккуратно полейте под корень. Такая подкормка запустит процесс активного роста и подготовки к цветению.

Болезни — главная угроза

Лилии могут не зацвести вовсе, если вовремя не защитить их от заболеваний. Весной стоит обработать растения бордоской смесью. Это старое, но надёжное средство предотвращает распространённые грибковые болезни и помогает сохранить силу растения до момента бутонизации.

Лето — время усиленной поддержки

В начале лета лилии продолжают нуждаться в питании. Подкормите их повторно:

— аммиачной селитрой (тот же раствор, что весной);

— калимагнезией — 15 г на ведро воды.

Если калимагнезии нет — отлично подойдёт древесная зола (100 г на каждый квадратный метр). Этот вариант особенно полезен: зола делает цветы ярче, укрепляет стебли и улучшает общее состояние растения.

Уточнения

Ли́лия (лат. Lílium) — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).

