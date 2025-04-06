Панкреатит, рак, язвы — чем ещё грозит спиртное системе ЖКТ

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень - не единственный орган, который страдает от алкоголя. Как показало новое исследование, опубликованное в Journal of Translational Gastroenterology, вся пищеварительная система — от ротовой полости до кишечника - подвергается серьёзным рискам при регулярном употреблении спиртного.

Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в животе

Один бокал — и вся система страдает: как алкоголь разрушает пищеварительный тракт

Где бьёт сильнее всего

Учёные выяснили, что алкоголь запускает воспалительные и разрушительные процессы в большинстве органов, отвечающих за пищеварение:

Печень - на первом месте по уязвимости. Её клетки погибают, развивается цирроз и даже рак печени.

- на первом месте по уязвимости. Её клетки погибают, развивается цирроз и даже рак печени. Желудок и кишечник страдают от эрозий, язв и нарушения всасывания питательных веществ.

страдают от эрозий, язв и нарушения всасывания питательных веществ. Поджелудочная железа может воспалиться до состояния панкреатита, который несёт угрозу жизни.

может воспалиться до состояния панкреатита, который несёт угрозу жизни. Желчный пузырь реагирует образованием камней и воспалением.

реагирует образованием камней и воспалением. Ротовая полость и пищевод - частые зоны воспалений и кислотного рефлюкса.

- частые зоны воспалений и кислотного рефлюкса. Повышается риск смертельно опасных онкозаболеваний ЖКТ.

"Алкоголь — это не просто удар по печени. Он поражает всю систему и может запускать процессы, ведущие к онкологии", — подчёркивают авторы исследования.

Что делать

Ответ очевиден: максимальное сокращение потребления алкоголя. Это не просто забота о печени, а реальный способ защитить все органы, участвующие в переваривании пищи — и сохранить здоровье на долгие годы.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.



