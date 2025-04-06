Панкреатит, рак, язвы — чем ещё грозит спиртное системе ЖКТ

Печень - не единственный орган, который страдает от алкоголя. Как показало новое исследование, опубликованное в Journal of Translational Gastroenterology, вся пищеварительная система — от ротовой полости до кишечника - подвергается серьёзным рискам при регулярном употреблении спиртного.
Где бьёт сильнее всего
Учёные выяснили, что алкоголь запускает воспалительные и разрушительные процессы в большинстве органов, отвечающих за пищеварение:
"Алкоголь — это не просто удар по печени. Он поражает всю систему и может запускать процессы, ведущие к онкологии", — подчёркивают авторы исследования.
Что делать
Ответ очевиден: максимальное сокращение потребления алкоголя. Это не просто забота о печени, а реальный способ защитить все органы, участвующие в переваривании пищи — и сохранить здоровье на долгие годы.
Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
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