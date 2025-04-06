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Панкреатит, рак, язвы — чем ещё грозит спиртное системе ЖКТ

1:37
Здоровье

Печень - не единственный орган, который страдает от алкоголя. Как показало новое исследование, опубликованное в Journal of Translational Gastroenterology, вся пищеварительная система — от ротовой полости до кишечника - подвергается серьёзным рискам при регулярном употреблении спиртного.

Боль в животе
Фото: Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в животе

Один бокал — и вся система страдает: как алкоголь разрушает пищеварительный тракт

Где бьёт сильнее всего

Учёные выяснили, что алкоголь запускает воспалительные и разрушительные процессы в большинстве органов, отвечающих за пищеварение:

  • Печень - на первом месте по уязвимости. Её клетки погибают, развивается цирроз и даже рак печени.

  • Желудок и кишечник страдают от эрозий, язв и нарушения всасывания питательных веществ.

  • Поджелудочная железа может воспалиться до состояния панкреатита, который несёт угрозу жизни.

  • Желчный пузырь реагирует образованием камней и воспалением.

  • Ротовая полость и пищевод - частые зоны воспалений и кислотного рефлюкса.

  • Повышается риск смертельно опасных онкозаболеваний ЖКТ.

"Алкоголь — это не просто удар по печени. Он поражает всю систему и может запускать процессы, ведущие к онкологии", — подчёркивают авторы исследования.

Что делать

Ответ очевиден: максимальное сокращение потребления алкоголя. Это не просто забота о печени, а реальный способ защитить все органы, участвующие в переваривании пищи — и сохранить здоровье на долгие годы.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки - напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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