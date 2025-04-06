Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-за лени хозяев у собак появляются болезни: ветеринары бьют тревогу
Освежающая версия Цезаря, которая сразу затмит классику
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Забыли про пятна и разводы? Мы расскажем, как сделать ваши окна идеальными без усилий
Лилии затмят розы: всего две весенние подкормки — и цветение будет роскошным
Эффективнее магазинного удобрения: подпитка для орхидеи из кожуры
Фитнес без изматывания: что за практика свела с ума соцсети
АЗС отказываются наливать бензин в канистру — причина шокирует дачников
Панкреатит, рак, язвы — чем ещё грозит спиртное системе ЖКТ

Луна на ладони: Почему стоит обратить внимание на новый пентхаус в Дубае

1:46
Туризм

В Дубае представлен Luna Sky Palace — ультра-роскошный пентхаус от Omniyat, открывающий новую категорию недвижимости на заказ под брендом Omniyat Bespoke. Это больше, чем жильё - это шедевр архитектуры и стиля, созданный в Orla от Foster + Partners и Dorchester Collection на культовом острове Палм Джумейра.

Палм Джумейра, Дубай, ОАЭ
Фото: commons.wikimedia by CT Cooper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Палм Джумейра, Дубай, ОАЭ

270 градусов вдохновения: панорамы, в которых хочется потеряться
На площади более 5 400 м² размещён трёхуровневый дворец в небе. Здесь впечатляющий сад на крыше, 36-метровый бассейн и окна в пол с видом на переливающийся залив и сверкающий горизонт города. Это не просто пейзаж — это состояние души.

Каждая деталь — по вашему сценарию
Первый этаж задаёт тон всему пространству: приватные вестибюли, персонализированный лифт, гараж-галерея на 10 автомобилей. Всё - по индивидуальному заказу владельца. Интерьеры от студии Yodezeen из Майами — сочетание комфорта, вкуса и актуального дизайна.

Ваш личный оазис: здоровье, покой и роскошь
В Luna Sky Palace предусмотрен частный wellness-центр: тренажёрный зал, spa-зона, салоны, сауны и уютные зоны для отдыха. Всё, чтобы гармония начиналась с дома — и не заканчивалась ни на шаге.

Omniyat Bespoke: как выглядит роскошь без компромиссов
По словам основателя Mahdi Amjad, категория Bespoke позволит переосмыслить понятие роскоши на глобальном уровне. Это не просто недвижимость — это возможность выразить себя через пространство, где каждый элемент создан только для вас.

Уточнения

Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.

Палм-Джумейра — искусственный остров, который находится на берегу Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах, создан девелоперской компанией Nakheel. Входит в состав «Пальмовых островов».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка
Туризм
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка Аудио 
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей
Шоу-бизнес
Как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Ту-214 с VIP-салоном взлетел: почему это важная веха для российской авиации? Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Последние материалы
Из-за лени хозяев у собак появляются болезни: ветеринары бьют тревогу
Освежающая версия Цезаря, которая сразу затмит классику
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Забыли про пятна и разводы? Мы расскажем, как сделать ваши окна идеальными без усилий
Лилии затмят розы: всего две весенние подкормки — и цветение будет роскошным
Эффективнее магазинного удобрения: подпитка для орхидеи из кожуры
Фитнес без изматывания: что за практика свела с ума соцсети
Луна на ладони: Почему стоит обратить внимание на новый пентхаус в Дубае
АЗС отказываются наливать бензин в канистру — причина шокирует дачников
Панкреатит, рак, язвы — чем ещё грозит спиртное системе ЖКТ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.