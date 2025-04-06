Луна на ладони: Почему стоит обратить внимание на новый пентхаус в Дубае

В Дубае представлен Luna Sky Palace — ультра-роскошный пентхаус от Omniyat, открывающий новую категорию недвижимости на заказ под брендом Omniyat Bespoke. Это больше, чем жильё - это шедевр архитектуры и стиля, созданный в Orla от Foster + Partners и Dorchester Collection на культовом острове Палм Джумейра.
270 градусов вдохновения: панорамы, в которых хочется потеряться
На площади более 5 400 м² размещён трёхуровневый дворец в небе. Здесь впечатляющий сад на крыше, 36-метровый бассейн и окна в пол с видом на переливающийся залив и сверкающий горизонт города. Это не просто пейзаж — это состояние души.
Каждая деталь — по вашему сценарию
Первый этаж задаёт тон всему пространству: приватные вестибюли, персонализированный лифт, гараж-галерея на 10 автомобилей. Всё - по индивидуальному заказу владельца. Интерьеры от студии Yodezeen из Майами — сочетание комфорта, вкуса и актуального дизайна.
Ваш личный оазис: здоровье, покой и роскошь
В Luna Sky Palace предусмотрен частный wellness-центр: тренажёрный зал, spa-зона, салоны, сауны и уютные зоны для отдыха. Всё, чтобы гармония начиналась с дома — и не заканчивалась ни на шаге.
Omniyat Bespoke: как выглядит роскошь без компромиссов
По словам основателя Mahdi Amjad, категория Bespoke позволит переосмыслить понятие роскоши на глобальном уровне. Это не просто недвижимость — это возможность выразить себя через пространство, где каждый элемент создан только для вас.
Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.
Палм-Джумейра — искусственный остров, который находится на берегу Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах, создан девелоперской компанией Nakheel. Входит в состав «Пальмовых островов».
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.