Луна на ладони: Почему стоит обратить внимание на новый пентхаус в Дубае

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Дубае представлен Luna Sky Palace — ультра-роскошный пентхаус от Omniyat, открывающий новую категорию недвижимости на заказ под брендом Omniyat Bespoke. Это больше, чем жильё - это шедевр архитектуры и стиля, созданный в Orla от Foster + Partners и Dorchester Collection на культовом острове Палм Джумейра.

Фото: commons.wikimedia by CT Cooper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Палм Джумейра, Дубай, ОАЭ

270 градусов вдохновения: панорамы, в которых хочется потеряться

На площади более 5 400 м² размещён трёхуровневый дворец в небе. Здесь впечатляющий сад на крыше, 36-метровый бассейн и окна в пол с видом на переливающийся залив и сверкающий горизонт города. Это не просто пейзаж — это состояние души.

Каждая деталь — по вашему сценарию

Первый этаж задаёт тон всему пространству: приватные вестибюли, персонализированный лифт, гараж-галерея на 10 автомобилей. Всё - по индивидуальному заказу владельца. Интерьеры от студии Yodezeen из Майами — сочетание комфорта, вкуса и актуального дизайна.

Ваш личный оазис: здоровье, покой и роскошь

В Luna Sky Palace предусмотрен частный wellness-центр: тренажёрный зал, spa-зона, салоны, сауны и уютные зоны для отдыха. Всё, чтобы гармония начиналась с дома — и не заканчивалась ни на шаге.

Omniyat Bespoke: как выглядит роскошь без компромиссов

По словам основателя Mahdi Amjad, категория Bespoke позволит переосмыслить понятие роскоши на глобальном уровне. Это не просто недвижимость — это возможность выразить себя через пространство, где каждый элемент создан только для вас.

Уточнения

Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.



Палм-Джумейра — искусственный остров, который находится на берегу Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах, создан девелоперской компанией Nakheel. Входит в состав «Пальмовых островов».

