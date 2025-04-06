Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Антикор может убить кузов: водители сами ускоряют ржавчину — и даже не знают об этом
Страдаете от хронической усталости? Это может быть опасно: миелома не дремлет
Доллар на дне? Мир ищет безопасные валютные гавани
Прорыв в квантовых вычислениях: сертификаты, созданные на истинной случайности, обеспечивают уникальную защиту
Скандал в семье Бекхэм: братья поссорились из-за девушки
Из-за лени хозяев у собак появляются болезни: ветеринары бьют тревогу
Освежающая версия Цезаря, которая сразу затмит классику
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Забыли про пятна и разводы? Мы расскажем, как сделать ваши окна идеальными без усилий

Эффективнее магазинного удобрения: подпитка для орхидеи из кожуры

2:05
Садоводство

Орхидея — не просто цветок, а настоящая звезда подоконника. Но за красоту приходится платить вниманием: это растение требует тонкого подхода, особенно в весенний период. После зимнего покоя орхидея испытывает нехватку сил и микроэлементов. Подкормка — обязательна. Главное — не навредить.

Орхидея
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Орхидея

Почему весной орхидее нужна особая поддержка

Зимние месяцы истощают ресурсы растения: меньше света, слабый рост, ограниченный полив. Весной орхидея выходит из "спячки" и начинает наращивать листья, корни и цветоносы — именно сейчас ей нужны витамины и микроэлементы.

Натуральная подкормка из яблочной кожуры

Замените магазинные удобрения на мягкий, но эффективный вариант — настой из яблочной кожуры. В ней содержатся витамины А и С, которые помогают укрепить иммунитет растения и стимулируют рост.

Как приготовить:

  • Возьмите кожуру от 2 средних яблок,

  • залейте её горячей водой в литровой банке,

  • закройте крышкой и настаивайте 24 часа.

  • Процедите, разбавьте водой 1:1.

Как использовать:

Поливать не чаще одного раза в 14 дней. Это мягкий, но питательный способ поддержать орхидею без риска перекорма.

Уход за орхидеей весной — на что обратить внимание:

  • Полив — по мере подсыхания корней, лучше в утренние часы.

  • Свет — максимум рассеянного света, никаких прямых лучей.

  • Подкормка — раз в 2 недели, чередуя органические и минеральные варианты.

  • Температура — не ниже 20 °C, без резких перепадов.

И немного о красоте

Орхидея — не просто капризное растение. Это символ утончённости, плодородия и элегантности. Она очищает воздух, украшает интерьер и радует взгляд своей необычной формой. А с правильным уходом будет цвести долго и щедро.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года
Еда и рецепты
Сколько стоил обед в СССР? Пересчитываем на рубли 2025 года Аудио 
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Авто
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
На Украине не осталось безопасных мест: пламенный привет французам и британцам перед турне в Киев Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Последние материалы
Из-за лени хозяев у собак появляются болезни: ветеринары бьют тревогу
Освежающая версия Цезаря, которая сразу затмит классику
Столовые СССР: почему они были лучше современных кафе
Забыли про пятна и разводы? Мы расскажем, как сделать ваши окна идеальными без усилий
Лилии затмят розы: всего две весенние подкормки — и цветение будет роскошным
Эффективнее магазинного удобрения: подпитка для орхидеи из кожуры
Фитнес без изматывания: что за практика свела с ума соцсети
Луна на ладони: Почему стоит обратить внимание на новый пентхаус в Дубае
АЗС отказываются наливать бензин в канистру — причина шокирует дачников
Панкреатит, рак, язвы — чем ещё грозит спиртное системе ЖКТ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.