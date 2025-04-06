Забыли про пятна и разводы? Мы расскажем, как сделать ваши окна идеальными без усилий

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2:44
Недвижимость

Весна — время для генеральной уборки! Но кто сказал, что это должно быть тяжёлое и утомительное занятие? Мытьё окон может стать лёгким и даже приятным процессом, если подойти к нему с умом. Разводы, пыль, жир, пыльца растений — все эти неприятности могут легко быть устранены, если использовать правильные методы. И не переживайте — всё не так сложно, как может показаться.

Мытьё окон
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Мытьё окон

Как подготовиться к мытью окон

Первым шагом является правильное планирование времени. Чтобы не столкнуться с разводами, выбирайте дни, когда на улице не слишком солнечно и тепло. Влага будет испаряться медленно, и у вас будет больше времени на работу.

Теперь подготовьте все необходимые инструменты:

  • ведро с горячей водой
  • моющее средство (или уксус)
  • ткань из микрофибры
  • скребок для окон
  • старые газеты или бумажные полотенца

Что выбрать: уксус, средство или что-то особенное

Одним из самых популярных и действенных средств является обычный уксус. Смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды, и у вас получится экономичное и эффективное средство для очистки. Если запах уксуса не по душе, добавьте пару капель лимонного сока — и процесс очистки станет более приятным.

Если же вам не нравится экспериментировать, можно использовать стандартное моющее средство. Оно отлично справляется с загрязнениями, но будьте осторожны, не используйте слишком много средства, иначе на стекле могут появиться разводы.

Этапы правильного мытья окон

  1. Сначала очищайте оконную раму с помощью мыльной воды и тряпки.
  2. Затем приступайте к стеклам. Смачивайте губку или тряпку в растворе и равномерно очищайте стекло сверху вниз.
  3. Используйте скребок — тяните его вниз, начиная сверху. Протирайте его сухой тканью после каждого движения, чтобы избежать разводов.
  4. В конце используйте салфетку из микрофибры или бумажные полотенца для финальной доводки, особенно по краям стекла.

Простой трюк с газетами

Не забывайте об одном старом, но эффективном методе — газетах. Древний трюк, проверенный временем, не теряет своей актуальности. Газеты впитывают влагу, а типографская краска помогает избежать разводов, оставляя стекло блестящим. К тому же, таким образом, вы можете дать вторую жизнь старым газетам, а это экологически правильно!

Теперь окна будут сиять, а вам не придётся тратить кучу времени и сил на уборку. Это не так сложно, как кажется!

Уточнения

Окно́ — проём в стене, служащий для поступления света в помещение и вентиляции в нём. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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