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Норвегия становится лидером на рынке удобрений: уникальное месторождение фосфатов на 70 млрд тонн

1:14
Экономика

Норвегия, известная своей северной природой, теперь укрепляет свои позиции на глобальном рынке фосфатов.

Норвегия
Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
Норвегия

Новый участок содержит больше фосфатов, чем все остальные месторождения в мире, включая США, Китай и Марокко, которые традиционно контролируют этот рынок. Около 90% фосфатов используется для производства удобрений, что напрямую связано с сельским хозяйством.

Фосфор, играющий ключевую роль в здоровье растений и животных, необходим для роста и размножения. В Европе фосфор становится важным минералом, особенно в условиях нестабильных отношений с США. В Норвегии предполагается наличие около 70 миллиардов тонн фосфора, что может обеспечить потребности электромобилей на ближайшие полвека, а возможно, даже на столетие.

Исторически добыча фосфатов началась в Великобритании в 1847 году, а затем фосфориты начали добывать в США, Китае и Марокко. Однако недавние открытия в Норвегии могут кардинально изменить эту ситуацию и сделать страну значимым игроком на мировом рынке фосфатов, пишет koktejl.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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