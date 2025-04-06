АЗС отказываются наливать бензин в канистру — причина шокирует дачников

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

С приходом весны и началом дачного сезона автовладельцы всё чаще вспоминают не только о бензобаке автомобиля, но и о нуждах садовой техники — будь то газонокосилка или триммер. Для заправки этого оборудования нередко берут канистру и отправляются на ближайшую АЗС. Но вот беда: на заправке отказываются наливать топливо, если видят в руках пластиковую ёмкость.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Канистра бензина

На первый взгляд - абсурд. Ведь пластиковая тара легка, удобна и доступна в каждом гараже. Особенно популярны канистры из-под незамерзайки — в них удобно смешивать бензин с маслом для двухтактных двигателей. Однако именно такая тара и вызывает опасения у сотрудников АЗС.

Суть проблемы - в материале и свойствах пластика. Тонкий пластик, не предназначенный для горючих жидкостей, способен накапливать статическое электричество. А в условиях заправочной станции малейшая искра может обернуться пожаром.

По этой причине топливо разрешается заливать только в специальные ёмкости, имеющие соответствующую маркировку. Такая тара изготовлена из антистатического материала и полностью безопасна для перевозки бензина или дизеля. Поэтому, прежде чем ехать на АЗС с канистрой, убедитесь, что она действительно предназначена для топлива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

