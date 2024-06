Учёные придумали и испытали неожиданный способ очистки почвы от тяжёлых металлов — горчицей

Горчица оказалась идеальным растением-"аккумулятором" для фиторемедиации почв, загрязнённых цинком, установили в Институте биологии Карельского научного центра РАН. Результаты исследований опубликованы в международных научных журналах Plants и и Horticulturae, сообщает пресс-служба КарНЦ РАН в понедельник.

