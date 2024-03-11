Смартфоны с российской операционкой находят своего покупателя

Российские смартфоны и планшеты с операционной системой "Аврора" за 4 месяца получили некоторую известность на рынке.
Всего было продано 793 смартфона и несколько десятков планшетов. Операционная система "Аврора" является российской разработкой и предназначена для пользователей, которым требуется защищённый доступ в интернет, комплексная защита от шпионских программ и прослушки, которая всегда может быть активирована на устройствах с операционной системой Android. Смартфоны и планшеты с ОС "Аврора" приобретают под заказ корпоративные клиенты.
Ранее неоднократно возникали скандалы с прослушкой зарубежных лидеров через смартфоны. Президент Владимир Путин вообще не пользуется смартфоном и доступен только по служебным телефонам.
Певица Татьяна Буланова трогательно поздравила младшего сына Никиту с 17-летием.