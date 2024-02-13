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В РФ разработали нейросеть для борьбы с аферистами: киберэксперт Курочкин назвал её опасность

Киберэксперт Курочкин считает, что нейросеть для борьбы с мошенниками может быть действенной схемой

1:16
Наука

Учёные из РФ разработали нейросеть, которая может быстро распознавать сообщения от мошенников. Программа использует искусственный интеллект для выполнения снимков рабочего окна каждые 15 секунд, проводит анализ уведомлений и текстов, предупреждая пользователя о возможной угрозе. О том, насколько эффективна данная технология, рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в беседе с Телеканалом "360".

Киберэксперт Курочкин считает, что нейросеть для борьбы с мошенниками может быть действенной схемой
Фото: flickr.com by mikemacmarketing / photo on flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалист считает, что разработанная схема может быть действенной, если информация о новых видах мошенничества будет постоянно обновляться.

Может возникнуть проблема со скриншотами, которые программа будет делать каждые 15 секунд, поскольку пользователи иногда отключают функцию отображения сообщений.

Кроме того, Курочкин высказал опасения относительно приватности данных. Программа может случайно собирать и сохранять личную информацию пользователя, включая пароли и данные из сообщений от банков.

Наконец, эксперт выразил сомнения относительно целесообразности использования такой программы, учитывая потенциальные риски и недостатки.

"Конечно, никто не поставит программу, которая постоянно будет скриншотить экран. Какая-то футуристика, если честно", — заключил Курочкин.

В Политехе создали нейросеть для борьбы с мошенниками
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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