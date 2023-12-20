В РФ создали нейросеть для определения владельцев Telegram-каналов

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В РФ создан софт, который может определять владельца Telegram-канала. Как рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы, нейросеть создали российские IT-специалисты. В настоящее время софт проходит внутреннее тестирование в компании-разработчике.

Фото: Openverse by Iron Man Records is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Была разработана базовая антология методов и приемов, которые использует специалист при исследовании Telegram-канала, а затем этим приёмам обучили программу", — отметил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T. Hunter Игорь Бедеров.

Как уточняют разработчики, нейросеть может анализировать данные утечки данных, сопоставляя их с именем пользователей или его фотографией. Причём, делает это она в разы быстрее и качественнее человека.

Для создания ИИ был использован Telegram-бот, который упрощает использование ПО.

Предполагается, что полноценный запуск нейросети состоится в 2024–2025 годах. Ей дали назвали "Товарищ майор".