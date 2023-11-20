В Роскачество рассказали, как сохранить гаджеты работоспособными в мороз

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Специалисты Роскачества поделились полезными советами о том, как беречь смартфоны в холодное время года, чтобы они не теряли свою эффективность:

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0.

"Старайтесь в прямом смысле согревать ваше устройство. Если вы находитесь на улице, лучше держать телефон в кармане. Если вам нужно совершить звонок, по возможности используйте Bluetooth-наушники."

Для предотвращения повреждений от хрупкости экрана в мороз можно воспользоваться специальным термочехлом или использовать тканевые, вязаные, замшевые или синтетические чехлы, способные удерживать тепло.

Электронные устройства работают лучше при температуре выше нуля, поэтому не рекомендуется долго держать телефон на морозе, чтобы избежать выключения и быстрого разряда. Также не следует оставлять гаджеты в автомобиле в холодное время года.

После возвращения в теплое помещение рекомендуется дать телефону время для постепенного нагрева, избегая размещения на батарее, чтобы избежать образования конденсата внутри устройства.

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