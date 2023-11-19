Ученые выяснили, что есть связь между дневными мыслями и содержанием снов

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские психологи из Университета штата Аризона пришли к выводу, что содержание и характеристики наших снов тесно связаны с тем, о чем мы думаем в состоянии бодрствования. Их исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, базируется на эксперименте с участием 719 молодых людей.

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Участники эксперимента использовали приложение для смартфонов под названием "Mind Window", отвечая на вопросы о своих мыслях и чувствах в течение недели. Психологи выделили четыре категории мыслей наяву: спонтанные, зависящие от стимулов, зависящие от задач, и те, которые сочетают и стимулы, и задачи.

Исследование выявило удивительное сходство между снами и мыслями, не связанными с задачами, особенно теми, что не зависели от стимулов. Участники описывали свои сны как яркие, сосредоточенные на себе и социальные, в чем-то схожие с этими мыслями.

Также обнаружено, что эмоционально насыщенные мысли, не связанные с задачей, коррелируют с характеристиками снов на индивидуальном уровне. Это подтверждает, что эмоциональные проблемы в бодрствующем состоянии могут отражаться в содержании снов.

Исследование также выявило, что люди, склонные к руминации (пассивному сосредоточению на тревожных мыслях), чаще видят негативные и абстрактные сны. Это особенно ярко проявляется у тех, кто беспокоится о глобальных проблемах, таких как пандемия.

Результаты исследования подтверждают гипотезу непрерывности сновидений, предполагая, что наши мысли, беспокойства и переживания в бодрствующем состоянии оказывают влияние на наши ночные сны.

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