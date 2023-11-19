Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У дилеров закончились Lada Largus: спрос превысил предложение
Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта
Гитарист Пугачёвой рассказал, зачем она приезжала в монастырь на Кипре
Врач Демьяновская рассказала, что делать для безопасного использования наушников
Иностранные наемники бегут из Укрианы: "Мы на это не подписывались"
Эксперты назвали 8 причины, почему нужно заниматься половой жизнью
Как обрабатывать грецкий орех
РБК: в фильме "Белое солнце пустыни" нашли киноляпы с сапогами и коромыслом актёров
Иностранные наёмники ВСУ устроили драку с поножовщиной в Киеве

Ученые выяснили, что есть связь между дневными мыслями и содержанием снов

1:52
Наука

Американские психологи из Университета штата Аризона пришли к выводу, что содержание и характеристики наших снов тесно связаны с тем, о чем мы думаем в состоянии бодрствования. Их исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports, базируется на эксперименте с участием 719 молодых людей.

Ученые выяснили, что есть связь между дневными мыслями и содержанием снов
Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Участники эксперимента использовали приложение для смартфонов под названием "Mind Window", отвечая на вопросы о своих мыслях и чувствах в течение недели. Психологи выделили четыре категории мыслей наяву: спонтанные, зависящие от стимулов, зависящие от задач, и те, которые сочетают и стимулы, и задачи.

Исследование выявило удивительное сходство между снами и мыслями, не связанными с задачами, особенно теми, что не зависели от стимулов. Участники описывали свои сны как яркие, сосредоточенные на себе и социальные, в чем-то схожие с этими мыслями.

Также обнаружено, что эмоционально насыщенные мысли, не связанные с задачей, коррелируют с характеристиками снов на индивидуальном уровне. Это подтверждает, что эмоциональные проблемы в бодрствующем состоянии могут отражаться в содержании снов.

Исследование также выявило, что люди, склонные к руминации (пассивному сосредоточению на тревожных мыслях), чаще видят негативные и абстрактные сны. Это особенно ярко проявляется у тех, кто беспокоится о глобальных проблемах, таких как пандемия.

Результаты исследования подтверждают гипотезу непрерывности сновидений, предполагая, что наши мысли, беспокойства и переживания в бодрствующем состоянии оказывают влияние на наши ночные сны.

Ученые Выяснили, Сколько Вам Нужно Спать в Зависимости от Вашего Возраста
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Врачи из РФ в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.

Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Лондон потерял тонны золота России, слитки вывозятся в обход Англии
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Последние материалы
Ученые выяснили, что есть связь между дневными мыслями и содержанием снов
У дилеров закончились Lada Largus: спрос превысил предложение
Лариса Гузеева порекомендовала Харламову избавиться от брачного контракта
Гитарист Пугачёвой рассказал, зачем она приезжала в монастырь на Кипре
Врач Демьяновская рассказала, что делать для безопасного использования наушников
Иностранные наемники бегут из Укрианы: "Мы на это не подписывались"
Эксперты назвали 8 причины, почему нужно заниматься половой жизнью
Как обрабатывать грецкий орех
РБК: в фильме "Белое солнце пустыни" нашли киноляпы с сапогами и коромыслом актёров
Иностранные наёмники ВСУ устроили драку с поножовщиной в Киеве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников