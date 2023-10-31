Редкие озёра образуются в Долине Смерти

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В Национальном парке Долина Смерти, известном как одно из самых жарких и засушливых мест в мире, появился необычный оазис с прудами и полевыми цветами после сильного урагана в этом летнем сезоне.

Фото: openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

Согласно информации от CNN, ураган по имени Хилари обрушился на этот регион в августе, принеся очень нужное количество осадков для национального парка, расположенного на востоке Калифорнии.

"Это действительно редкое и удивительное событие. Подобные осадки происходят всего раз в десятилетие", — заявила представитель Национального парка Долина Смерти, Эбби Уайнс, в беседе с CNN.

Ураган пришел в Долину Смерти 19 августа и продолжал проливать дождь на эту пустыню в течение 24 часов. Согласно данным Службы национальных парков (NPS), в районе Фернес-Крик, в пределах национального парка площадью 13 650 квадратных километров, было измерено 5,6 сантиметра дождя, что превзошло предыдущий рекорд в 4,3 см, установленный в 2022 году.

Через месяц после урагана сотрудники парка отправились на лодке на эфемерное озеро, образовавшееся в солончаке бассейна Бэдуотер, который представляет самую низкую точку в парке, и измерили его глубину примерно в 0,3 метра. За это время уровень воды снизился совсем немного.

"Мы бы хотели точно знать, как долго это продлится Но вода может сохраниться до ноября" — отметила Уайнс.

Из-за наводнения власти временно закрыли парк. По данным NPS, парк с тех пор был вновь открыт, но некоторые дороги остаются недоступными.

"Все дороги в парке были повреждены. У нас еще много работы впереди. Был очень сильный дождь (от урагана Хилари), и потребуется время, чтобы всю эту воду испарить — даже в пустыне" — сообщила Уайнс CNN.

Последний раз подобное озеро возникало в Долине Смерти в 2019 году, когда образовался водоем длиной 16 километров.

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...