Ученые создали новый материал для "приручения" энергии Солнца

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Группа исследователей из Томского политехнического университета и зарубежных коллег разработала новую технологию, которая позволяет усовершенствовать перспективный полупроводниковый материал — диселенид вольфрама, создавая наноленты с улучшенными оптоэлектронными свойствами. Эти наноленты способны проводить химические реакции при воздействии света, что может быть использовано для производства энергии, очистки воды и других приложений, а также повышения чувствительности фотоэлементов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Chemistry.

Фото: openverse

Фотокатализ, процесс ускорения химических реакций с использованием энергии света, играет важную роль в технологиях альтернативной энергии и других областях. С его помощью можно создавать энергию и производить ценные химические вещества, а также очищать воду.

Один из ключевых материалов для фотокатализа — полупроводники, способные поглощать свет и преобразовывать его в электроны с высокой энергией. Исследователи отмечают, что наноленты, выполненные из полупроводников, особенно интересны с этой точки зрения.

Диселенид вольфрама — одно из необычных и интересных веществ, которое может быть использовано для создания нанолент. Это соединение обладает полезными электронными и оптическими свойствами, но его сложно преобразовать в наноленты.

Ученые из Томского политеха в сотрудничестве с австрийскими и японскими коллегами представили новую технологию создания высококачественных нанолент из диселенида вольфрама и усовершенствования их оптоэлектронных характеристик с помощью наночастиц серебра.

Профессор Рауль Родригес, исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Томского политеха, объяснил: "Мы изменили свойства нанолент диселенида вольфрама, прикрепив к их краям крошечные частицы серебра при помощи лазерного излучения. Эти наночастицы позволяют ускорить протекание фотокаталитического процесса и усилить фотоотклик нанолент."

Созданная методика производства нанолент отличается простотой реализации и позволяет получать высококачественный материал с наночастицами серебра, расположенными строго на его краях, что способствует улучшению характеристик. Новый материал обеспечивает эффективность фотокаталитической реакции близкую к 100%, что недостижимо при использовании диселенида вольфрама или серебряных наночастиц по отдельности.

Ученые также отмечают, что в будущем модифицированные серебром наноленты можно будет создавать не только с использованием лазерного излучения, но и с помощью других источников энергии, включая солнечный свет.

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Ученые создали новый тип материалов для энергетики будущего