Американские учёные из Калифорнийского университета раскрыли новый секрет долголетия. Согласно их исследованию, ключевым фактором жизни до 90 лет является поддержание здорового веса.
Учёные подчёркивают, что, несмотря на распространённые мнения о роли правильного питания и физической активности, нормальный вес оказывает наибольшее влияние на продолжительность жизни.
Это заключение было сделано после исследования, в ходе которого проанализировали данные 54 437 человек разного возраста и пола. В результате стало ясно, что люди, поддерживавшие нормальный вес к 60 годам, имели большие шансы дожить до старческого возраста, чем те, кто страдал ожирением.
Излишняя масса тела может оказывать негативное воздействие на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему, что в свою очередь приводит к развитию различных заболеваний. Отсутствие мышечной массы, характерное для чрезмерно худых людей, также может вызвать сложности в повседневной жизни.
Люди, которые смогли иметь нормальный вес к 60 годам, продлили себе жизнь на 15-20 лет по результатам исследования. Важно отметить, что речь идёт именно о здоровом весе, когда человек сам его контролирует, стараясь не весить слишком много или мало.
"Дефицит веса может сыграть не менее злую шутку, нежели ожирение. Исследователи также пришли к выводу, что люди, которые непреднамеренно сильно похудели, снижали свой шанс дожить до 90 лет на 51%", — приводит "Доктор Питер" результаты исследования.
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