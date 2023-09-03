Калифорнийский университет из США: поддержание здорового веса поможет дожить до 90 лет

1:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские учёные из Калифорнийского университета раскрыли новый секрет долголетия. Согласно их исследованию, ключевым фактором жизни до 90 лет является поддержание здорового веса.

Фото: https://ipawc.com

Учёные подчёркивают, что, несмотря на распространённые мнения о роли правильного питания и физической активности, нормальный вес оказывает наибольшее влияние на продолжительность жизни.

Это заключение было сделано после исследования, в ходе которого проанализировали данные 54 437 человек разного возраста и пола. В результате стало ясно, что люди, поддерживавшие нормальный вес к 60 годам, имели большие шансы дожить до старческого возраста, чем те, кто страдал ожирением.

Излишняя масса тела может оказывать негативное воздействие на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему, что в свою очередь приводит к развитию различных заболеваний. Отсутствие мышечной массы, характерное для чрезмерно худых людей, также может вызвать сложности в повседневной жизни.

Люди, которые смогли иметь нормальный вес к 60 годам, продлили себе жизнь на 15-20 лет по результатам исследования. Важно отметить, что речь идёт именно о здоровом весе, когда человек сам его контролирует, стараясь не весить слишком много или мало.

"Дефицит веса может сыграть не менее злую шутку, нежели ожирение. Исследователи также пришли к выводу, что люди, которые непреднамеренно сильно похудели, снижали свой шанс дожить до 90 лет на 51%", — приводит "Доктор Питер" результаты исследования.

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