Врач-диетолог Арзамасцев назвал продукты, способствующие похудению: яблоки и огурцы

1:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Красный перец, корица, овощи, фрукты и цитрусовые могут оказать положительное воздействие на процесс похудения. Об этом высказался врач-диетолог и специалист по питанию Евгений Арзамасцев.

Фото: openverse.org

"Неплохо работают красный перец, корица", – отметил специалист. "Это могут быть также продукты, богатые клетчаткой. Свежие фрукты, овощи, например зеленые яблоки, огурцы, и цитрусовые – допустим, лимон, грейпфрут тоже немного увеличивают метаболические процессы."

По мнению эксперта, определённые продукты могут незначительно усилить обмен веществ, что в свою очередь способствует небольшому увеличению расхода калорий. Важно подчеркнуть, что эти продукты эффективны лишь в рамках комплексных мер по снижению веса, сообщает "Москва 24". Основным фактором для достижения результатов в похудении остается уменьшение общей калорийности потребляемой пищи.

"Если человек ест столько же, сколько и ел, не учитывая калорийность, то никакие огурцы и грейпфруты ему не помогут. Нельзя есть точно так же, употреблять при этом какой-то один продукт для снижения веса и ждать результат. Этого не случится. Но если калорийность рациона будет снижена, то эти продукты все же будут немного способствовать ускорению снижения веса и большему комфорту при похудении", – резюмировал эксперт.

Ранее был предложен интересный совет желающим избавиться от лишних килограммов - использовать посуду серого цвета. Такой выбор обусловлен тем, что серый цвет ассоциируется с менее аппетитной пищей. Следовательно, подсознательно человек кладет в серую посуду меньше еды и, как следствие, употребляет меньшее количество пищи.

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