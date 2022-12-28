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IT-аналитик Кусков рассказал, почему Microsoft вернула Windows пользователям из РФ

Наука

Гендиректор Telecom Daily, IT-аналитик Денис Кусков рассказал, почему американская компания Microsoft вернула российским пользователям возможность легально скачивать операционную систему Windows.

IT-аналитик Кусков рассказал, почему Microsoft вернула Windows пользователям из РФ

В марте Microsoft приостановила продажу своих продуктов на российском рынке.

"Компания решила — поскольку люди покупали этот продукт и ни в чем не виноваты — обеспечить им дальнейшую возможность скачивания", — заявил Кусок в беседе с Общественной Службой Новостей.

После ухода из РФ Microsoft потеряла российский государственный рынок, который оперативно перешёл на отечественное программное обеспечение. Однако компания может продолжать продажу своих продуктов частным лицам.

Вернув возможность скачивать обновления Windows, Microsoft выполнила обязательства перед своими клиентами, которые ранее уже купили операционную систему, отметил эксперт.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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