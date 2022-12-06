Microsoft 30 лет скрывала полезную "фишку": "Проводник" с поддержкой вкладок

Для операционной системы Windows 11 от компании Microsoft выпустили обновлённый "Проводник", который может поддерживать вкладки, как стандартные браузеры.

Оказалось, что этот очень удобный функционал мог появиться в программе более 27 лет назад. Им планировали оснастить ещё Windows 95, но технологию посчитали недоработанной.

Эксперты издания Neowin предполагают, что в компании посчитали эту функцию слишком прогрессивной для своего времени и боялись отпугнуть многих пользователей.

Таким образом возможность создавать вкладки впервые в истории появилась в браузерах, а до "Проводника" от Microsoft эта опция добралась лишь к осени 2022 года.

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