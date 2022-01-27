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Автор Николай Ткаченко

Российские ученые разработали устройство, моделирующее условия полета на Марс

Наука

Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне запатентовал очень важное изобретение, которое позволит создать модель полёта в глубоком космосе, а также вычислить уровень радиации внутри космического корабля. Также оно сделает возможным просчет рисков для космонавтов при освоении дальних планет. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Российские ученые разработали устройство, моделирующее условия полета на Марс

По словам помощника директора Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ доктора физико-математических наук Геннадия Тимошенко, никто не может сказать, что ждёт человека в дальнем космосе. Например, какие радиационные поля будут на кораб­ле, летящем к Марсу. На данный момент достоверно только то, что основную дозу облучения при длительных полётах в дальнем космосе формирует спектр галактического космического излучения.

Специалисты института разработали и запатентовали устройство, которое позволит смоделировать процессы облучения биологических объектов при полётах в глубоком космосе и изучить, каким образом радиация влияет на человека, рассказал Тимошенко.

Он отметил, что работа в самом начале. Сейчас создаются специализированные каналы с выводом в них ускоренных тяжелых ионов. Проблему защиты космонавта от губительной радиации, по мнению Тимошенко, поможет создание новых мощных космических двигателей.

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