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Автор Ольга Лебедева

Астрономы обнаружили в космосе объект, "не похожий ни на что" виденное ранее

Наука

Австралийские астрономы с помощью мощного телескопа Murchison Widefield Array, установленного в малонаселённой глубинке Западной Австралии, обнаружили в нашей галактике таинственный объект, который испускает гигантские выбросы энергии три раза в час.

Астрономы обнаружили в космосе объект, "не похожий ни на что" виденное ранее

Исследователи считают, что это может быть "сверхдолгопериодический магнетар”, который никогда раньше не наблюдался.

Тайрон О'Догерти и его команда наблюдали, как странный объект вращается в пространстве, испуская мощный луч излучения каждые 20 минут, что в течение минуты за раз делает его одним из самых ярких радиоисточников в ночном небе.

Статья об исследовании была опубликована в научном журнале Nature. В ней учёные предположили, что объект может быть " своего рода медленно вращающейся нейтронной звездой, оставшейся после коллапса сверхгигантской звезды.

Нейтронные звёзды обычно испускают вспышки излучения чрезвычайно быстро — как пульсары, которые "вспыхивают" каждые несколько миллисекунд, — или медленно, как в случае со сверхновыми, которые вспыхивают каждые несколько дней.

Промежуточный объект, подобный тому, который обнаружили О'Догерти и его команда, встречается гораздо реже и никогда раньше не наблюдался.

"Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов во время наших наблюдений, — сказала астрофизик доктор Наташа Херли-Уокер. — Это было совершенно неожиданно и немного жутковато для астронома, потому что в небе нет ничего известного, что могло бы это сделать. К тому же объект находился действительно довольно близко от нас, примерно в 4 тыс. световых годах. Фактически на нашем галактическом заднем дворе”.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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