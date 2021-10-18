Российская команда выиграла 10-й чемпионат мира по многопользовательской онлайн-видеоигре Dota 2.
Пять игроков Team Spirit (Россия) одержали победу над китайской командой PSG.LGD 3-2 в гранд-финале The International 10, который прошел на стадионе Национальной арены в Бухаресте (Румыния).
Из-за пандемических мер предосторожности мероприятие проводилось без присутствия публики – все болельщики переместились в онлайн. По данным организаторов, количество зрителей передачи The International 10 на русском языке достигло миллиона человек.
Общий призовой фонд конкурса превысил $40 млн – это рекорд в истории киберспорта.
К слову, напомним, в 2017 году Dota 2 в России вообще хотели запретить, но уже в 2019-ом стримерам предложили вести факультативы по играм в школах. А киберспорт оказался почти олимпийским видом.
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