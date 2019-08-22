Блогеров и стримеров предложено приглашать в школы, чтобы они вели факультативы по киберспортивным дисциплинам — играм Dota2, FIFA и прочим.
Инициатива исходит от зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова. Таким образом он прокомментировал идею АНО "Институт развития интернета" по введению киберспортивных дисциплин. При этом Чернышов не отрицает возможности использовать блогеров как помощников, авторов презентаций и по "обычным" предметам, в частности, литературе.
Институт развития интернета предлагал ввести дисциплины по играм Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Как отмечают его специалисты, в мире регулярно проходят чемпионаты по этим играм.
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