Как киберспорт оказался почти олимпийским видом спорта

Будущее спорта — киберспорт. Звучит смело? Но появляется все больше доказательств в поддержку его сторонников: люди действительно заинтересованы в том, чтобы смотреть такие соревнования как в рамках отдельных лиг, так и в рамках Олимпийских игр. И хотя "настоящий" спорт пока популярнее, "виртуальный" интересен тем, что показывает дальнейшую эволюцию конкурентных видов спорта. Почему же именно сейчас, перед Парижем 2024, вспомнили киберспорт?

Что именно хотят встроить в Олимпиады

Современный киберспорт стоит разделить на две большие категории.

Игры в первой категории — классические, по которым уже давно проводятся как локальные, так и мировые первенства. Это различные стратегии (Starcraft, DoTA), шутеры (Counter Strike) — в общем, то, что наиболее близко к понятию "компьютерные игры". Участники не особо много двигаются, сидя в креслах перед мониторами.

А вот игры во второй категории — соединение технологий виртуальной реальности и традиционного спорта, то есть игры, предполагающие физическую активность. В качестве примера — игра HADO, представляющая собой сочетание тенниса, тактики и виртуальной реальности. Суть игры: две команды по два человека в каждой стараются отбить друг в друга виртуальные шары. За попадание игроки получают очки, возможны специальные "защитные" приемы. Звучит немного сложно, но видео с игрой очень привлекательно.

Именно в том, что киберспорт способен привнести в традиционные состязания как зрелищность, так и новые виды тактик и стратегий, и заключается сегодня его преимущество. Вспомните обычный теннис. А теперь представьте: игроки отбивают друг другу не мяч, а огненный шар, который в случае неудачного движения наносит им или корту "урон", при этом ухудшая характеристики участка, на который он попадает.

Токио и Париж: первые "полигоны"?

Также стоит отметить и интерес крупных компаний к развитию технологии виртуальной реальности. Так, Sony уже готовит специальные гаджеты, которые позволят зрителю даже сидя дома смотреть соревнования с эффектами дополненной реальности. А рост гарнитур для работы с ней уже приятно удивляет — ведь каких-то 20 лет назад о таком даже не задумывались, и казалось, что киберспорт так и будет уделом лишь группы избранных.

Эксперты неоднократно отмечали, что и МОК заинтересован в программах виртуальной реальности и даже готов включить их в Олимпиаду. Если это произойдет, нас определенно ждут новые виды спорта (чего с Олимпиадами не случалось уже очень давно) и новая инфраструктура под них.

В 2020 игры принимают в Токио — и Япония, известная своими технологиями, просто не могла остаться в стороне от такой "лакомой" тенденции. По словам представителей оргкомитета, "…киберспорт найдет свое место если не на подиуме, то по крайней мере рядом с ним". Власти Токио уже запустили проект киберспортивного отеля, обещая доделать его к Олимпиаде. А в рамках сотрудничества с компанией Intel будет проведен небольшой турнир по киберспорту, который станет "подготовкой" к Олимпиаде, пройдя за несколько дней до официального ее открытия.

Между тем продолжаются переговоры относительно программы Олимпийских игр в Париже 2024 года, которая вполне может по итогу оказаться расширена в пользу новых киберспортивных дисциплин. И такие новости полностью соответствуют принципам Олимпийской хартии, которая учит: спорт нужно смешивать с культурой и образованием. И, говоря о киберспорте как олимпийской дисциплине с некоторым пренебрежением, стоит помнить, что еще 100 лет назад все кино было немым, а трехмерные картины вообще появились в широком прокате в 2009 году. Технологии не стоят на месте — и угонится ли за ними в итоге традиционный спорт, большой вопрос.