Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Как киберспорт оказался почти олимпийским видом спорта

Спорт

Будущее спорта — киберспорт. Звучит смело? Но появляется все больше доказательств в поддержку его сторонников: люди действительно заинтересованы в том, чтобы смотреть такие соревнования как в рамках отдельных лиг, так и в рамках Олимпийских игр. И хотя "настоящий" спорт пока популярнее, "виртуальный" интересен тем, что показывает дальнейшую эволюцию конкурентных видов спорта. Почему же именно сейчас, перед Парижем 2024, вспомнили киберспорт?

Что именно хотят встроить в Олимпиады

Современный киберспорт стоит разделить на две большие категории.

Игры в первой категории — классические, по которым уже давно проводятся как локальные, так и мировые первенства. Это различные стратегии (Starcraft, DoTA), шутеры (Counter Strike) — в общем, то, что наиболее близко к понятию "компьютерные игры". Участники не особо много двигаются, сидя в креслах перед мониторами.

А вот игры во второй категории — соединение технологий виртуальной реальности и традиционного спорта, то есть игры, предполагающие физическую активность. В качестве примера — игра HADO, представляющая собой сочетание тенниса, тактики и виртуальной реальности. Суть игры: две команды по два человека в каждой стараются отбить друг в друга виртуальные шары. За попадание игроки получают очки, возможны специальные "защитные" приемы. Звучит немного сложно, но видео с игрой очень привлекательно.

Именно в том, что киберспорт способен привнести в традиционные состязания как зрелищность, так и новые виды тактик и стратегий, и заключается сегодня его преимущество. Вспомните обычный теннис. А теперь представьте: игроки отбивают друг другу не мяч, а огненный шар, который в случае неудачного движения наносит им или корту "урон", при этом ухудшая характеристики участка, на который он попадает.

Токио и Париж: первые "полигоны"?

Также стоит отметить и интерес крупных компаний к развитию технологии виртуальной реальности. Так, Sony уже готовит специальные гаджеты, которые позволят зрителю даже сидя дома смотреть соревнования с эффектами дополненной реальности. А рост гарнитур для работы с ней уже приятно удивляет — ведь каких-то 20 лет назад о таком даже не задумывались, и казалось, что киберспорт так и будет уделом лишь группы избранных.

Эксперты неоднократно отмечали, что и МОК заинтересован в программах виртуальной реальности и даже готов включить их в Олимпиаду. Если это произойдет, нас определенно ждут новые виды спорта (чего с Олимпиадами не случалось уже очень давно) и новая инфраструктура под них.

В 2020 игры принимают в Токио — и Япония, известная своими технологиями, просто не могла остаться в стороне от такой "лакомой" тенденции. По словам представителей оргкомитета, "…киберспорт найдет свое место если не на подиуме, то по крайней мере рядом с ним". Власти Токио уже запустили проект киберспортивного отеля, обещая доделать его к Олимпиаде. А в рамках сотрудничества с компанией Intel будет проведен небольшой турнир по киберспорту, который станет "подготовкой" к Олимпиаде, пройдя за несколько дней до официального ее открытия.

Между тем продолжаются переговоры относительно программы Олимпийских игр в Париже 2024 года, которая вполне может по итогу оказаться расширена в пользу новых киберспортивных дисциплин. И такие новости полностью соответствуют принципам Олимпийской хартии, которая учит: спорт нужно смешивать с культурой и образованием. И, говоря о киберспорте как олимпийской дисциплине с некоторым пренебрежением, стоит помнить, что еще 100 лет назад все кино было немым, а трехмерные картины вообще появились в широком прокате в 2009 году. Технологии не стоят на месте — и угонится ли за ними в итоге традиционный спорт, большой вопрос.

Темы олимпиада киберспорт
Актуальная аналитика
Новости спорта
Как киберспорт оказался почти олимпийским видом спорта
Профилактика
Как улучшить зрение в домашних условиях
Здоровье и профилактика
Какие витамины нужно пить курильщикам
Новости Все >
Начинающий бизнес Липецка получит поддержку
Путин назвал ложью резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
База ВМС "Корпус-Кристи" в Техасе закрыта на карантин
Америка временно прекратила готовить курсантов из Саудовской Аравии
Каждый второй пенсионер в Литве нуждается в деньгах на еду
В Тегеране намерены преодолеть санкции США любыми способами
Пушилин выдвинул Зеленскому ультиматум
Учителя Симферополя получают меньше дворников
Егор Мехонцев: власти не дадут боксерам отказаться от Олимпиады
Путин: стоимость авиабилетов должна быть адекватной
Последние материалы
В Тегеране намерены преодолеть санкции США любыми способами
Пушилин выдвинул Зеленскому ультиматум
Учителя Симферополя получают меньше дворников
Егор Мехонцев: власти не дадут боксерам отказаться от Олимпиады
Как улучшить зрение в домашних условиях
Путин: стоимость авиабилетов должна быть адекватной
Подростки убили сверстницу в Иркутской области, чтоб не возвращать долг
Директор "Зенита" Медведев оценил выступление команды в Лиге чемпионов
Time объявил Человеком года активистку Грету Тунберг
Ласицкене ответила Колобкову на предложение войти в руководство ВФЛА
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Фигурное катание
Загитова сделала заявление после выступления в финале Гран-при
Руслан Веснянко 100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы Руслан Веснянко Любовь Степушова Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды! Любовь Степушова Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская
Комментарии
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Лавров: тревожит активность НАТО у границ России и Белоруссии
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Рада рассмотрит законопроект об отмене закона о госязыке
У боевиков вдов нет. Почему?
Рада рассмотрит законопроект об отмене закона о госязыке
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды!
Вторая партия «урановых хвостов» отправляется в Россию
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды!
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Неожиданные факты о Вьетнамской войне
Матвиенко: Россия может провести собственные Игры
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ