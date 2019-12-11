Как киберспорт оказался почти олимпийским видом спорта

Будущее спорта — киберспорт. Звучит смело? Но появляется все больше доказательств в поддержку его сторонников: люди действительно заинтересованы в том, чтобы смотреть такие соревнования как в рамках отдельных лиг, так и в рамках Олимпийских игр. И хотя "настоящий" спорт пока популярнее, "виртуальный" интересен тем, что показывает дальнейшую эволюцию конкурентных видов спорта. Почему же именно сейчас, перед Парижем 2024, вспомнили киберспорт?
Современный киберспорт стоит разделить на две большие категории.
Игры в первой категории — классические, по которым уже давно проводятся как локальные, так и мировые первенства. Это различные стратегии (Starcraft, DoTA), шутеры (Counter Strike) — в общем, то, что наиболее близко к понятию "компьютерные игры". Участники не особо много двигаются, сидя в креслах перед мониторами.
А вот игры во второй категории — соединение технологий виртуальной реальности и традиционного спорта, то есть игры, предполагающие физическую активность. В качестве примера — игра HADO, представляющая собой сочетание тенниса, тактики и виртуальной реальности. Суть игры: две команды по два человека в каждой стараются отбить друг в друга виртуальные шары. За попадание игроки получают очки, возможны специальные "защитные" приемы. Звучит немного сложно, но видео с игрой очень привлекательно.
Именно в том, что киберспорт способен привнести в традиционные состязания как зрелищность, так и новые виды тактик и стратегий, и заключается сегодня его преимущество. Вспомните обычный теннис. А теперь представьте: игроки отбивают друг другу не мяч, а огненный шар, который в случае неудачного движения наносит им или корту "урон", при этом ухудшая характеристики участка, на который он попадает.
Также стоит отметить и интерес крупных компаний к развитию технологии виртуальной реальности. Так, Sony уже готовит специальные гаджеты, которые позволят зрителю даже сидя дома смотреть соревнования с эффектами дополненной реальности. А рост гарнитур для работы с ней уже приятно удивляет — ведь каких-то 20 лет назад о таком даже не задумывались, и казалось, что киберспорт так и будет уделом лишь группы избранных.
Эксперты неоднократно отмечали, что и МОК заинтересован в программах виртуальной реальности и даже готов включить их в Олимпиаду. Если это произойдет, нас определенно ждут новые виды спорта (чего с Олимпиадами не случалось уже очень давно) и новая инфраструктура под них.
В 2020 игры принимают в Токио — и Япония, известная своими технологиями, просто не могла остаться в стороне от такой "лакомой" тенденции. По словам представителей оргкомитета, "…киберспорт найдет свое место если не на подиуме, то по крайней мере рядом с ним". Власти Токио уже запустили проект киберспортивного отеля, обещая доделать его к Олимпиаде. А в рамках сотрудничества с компанией Intel будет проведен небольшой турнир по киберспорту, который станет "подготовкой" к Олимпиаде, пройдя за несколько дней до официального ее открытия.
Между тем продолжаются переговоры относительно программы Олимпийских игр в Париже 2024 года, которая вполне может по итогу оказаться расширена в пользу новых киберспортивных дисциплин. И такие новости полностью соответствуют принципам Олимпийской хартии, которая учит: спорт нужно смешивать с культурой и образованием. И, говоря о киберспорте как олимпийской дисциплине с некоторым пренебрежением, стоит помнить, что еще 100 лет назад все кино было немым, а трехмерные картины вообще появились в широком прокате в 2009 году. Технологии не стоят на месте — и угонится ли за ними в итоге традиционный спорт, большой вопрос.
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