В США вырастили искусственное мясо на основе шпината

Группа учёных под руководством инженера Бостонского колледжа смогла вырастить клетки мяса на основе шпината, сообщает издание Food BioScience. Данное открытие позволит заметно повысить темпы развития культивированного мяса.

Циркуляционная сеть шпинатного листа, от которого остался только прожилочный скелет, использовалась в качестве съедобной платформы для выращивания животного белка.

Успехи профессора Гленна Гвадетта из Бостонского колледжа, которых он достиг в этой сфере в прошлом, привлекли внимание специалистов всего мира.

Так, в 2017 году вместе с коллегами он доказал, что сердечную ткань человека можно создать на каркасе из шпинатных листьев.

Гвадетт заявил, что нужно увеличить объём клеток мяса на листьях, чтобы получить более плотный стейк.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса.

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