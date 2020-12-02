В Сингапуре впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса

В Сингапуре агентство по продовольствию разрешило продавать искусственное мясо. Из выращенного в лабораторных условиях продукта планируется сделать куриные наггетсы.

"Оценив поступившие предложения и определив их безопасность, было принято решение разрешить американской компании Eat Just продавать в Сингапуре культивированную курятину", — сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ.

Специалисты продолжат проверять качество и безопасность как искусственного мяса, так и других поступающих в продажу продуктов.

По словам производителя, культивированная курятина намного чище, чем натуральное мясо с точки зрения содержания микробов. Кроме того, в нём содержится больше белка, полезных жиров и минералов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что израильтяне планируют выращивать искусственное мясо в космосе.