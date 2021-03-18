Почему нужно ложиться спать до 23:00?

Многие современные люди ведут нездоровый образ жизни — нарушают режим сна и бодрствования, распорядок дня.

Пренебрежительное отношение к графику в выходные дни может негативно отразиться на циркадных ритмах, сообщает mk. ru.

Всё дело в том, что многие люди предпочитают не вставать в выходной день утром, а поспать до обеда, чтобы компенсировать недосып в будние дни.

Но сон имеет эффективный отрезок. Гормон мелатонин вырабатывается в организме не всю ночь, а около 23:00. Поэтому очень важно засыпать до этого времени. это позволит организму лучше справляться со стрессом.

Кроме того, режим сна влияет на самочувствие человека.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровый сон поддержит иммунитет и поможет сохранить здоровье.