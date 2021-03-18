Многие современные люди ведут нездоровый образ жизни — нарушают режим сна и бодрствования, распорядок дня.
Пренебрежительное отношение к графику в выходные дни может негативно отразиться на циркадных ритмах, сообщает mk. ru.
Всё дело в том, что многие люди предпочитают не вставать в выходной день утром, а поспать до обеда, чтобы компенсировать недосып в будние дни.
Но сон имеет эффективный отрезок. Гормон мелатонин вырабатывается в организме не всю ночь, а около 23:00. Поэтому очень важно засыпать до этого времени. это позволит организму лучше справляться со стрессом.
Кроме того, режим сна влияет на самочувствие человека.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что здоровый сон поддержит иммунитет и поможет сохранить здоровье.
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