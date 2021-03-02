В соцсетях России появятся формы для жалоб на незаконную информацию

Роскомнадзор обяжет соцсети в РФ создать формы для жалоб на незаконную информацию, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Владелец … должен разместить в социальной сети электронную форму на главной странице социальной сети, а также предоставить возможность пользователям социальной сети обратиться к электронной форме со своей персональной страницы.", — говорится в документе.