Роскомнадзор обяжет соцсети в РФ создать формы для жалоб на незаконную информацию, соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.
"Владелец … должен разместить в социальной сети электронную форму на главной странице социальной сети, а также предоставить возможность пользователям социальной сети обратиться к электронной форме со своей персональной страницы.", — говорится в документе.
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