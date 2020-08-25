На востоке Антарктиды зафиксировано аномальное таяние льда

Японские исследователи к ходе экспедиции обнаружили на востоке Антарктиды необычное горячее место.

По данным специалистов, аномальное таяние льда зарегистрировано в нижней части Сирасэ. Авторы научного проекта утверждают, что они смогли выявить удивительный факт.

Оказывается, под языком ледника процесс таяния льда происходит с огромной скоростью — от 7 до 16 метров в год, что превышает тот же процесс ледника Тоттен, который ежегодно теряет до 11 метров льда.

В процессе работы учёные выяснили, что горячая точка в Антарктиде появилась из-за проникновения с залива тёплой воды. Она перемещается по дну, затем поднимается к основанию ледника, греет его, после чего смешивается с талыми водами.

По словам японских исследователей, их результаты позволят составить прогноз по изменению климата.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Антарктиде обнаружили активную утечку метана c морского дна.