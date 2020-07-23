В Антарктиде обнаружили активную утечку метана c морского дна

Ученые выяснили, что микробы, потребляющие метан до его поступления в атмосферу, появились на месте высвобождения газа и только через пять лет после того, как он был обнаружен.

Эксперты утверждают, что под морским дном Антарктики скрыто огромное количество метана, а повышение температуры воды в океане привело к утечке газа.

Впервые утечку метана зафиксировали в 2011 году, а через пять лет исследователи вернулись на место для изучения данного вопроса.

На данный момент ученым так и не удалось установить причину возникновения утечки. Согласно предварительной версии, море Росса, на дне которого ее обнаружили, прогрелось незначительно, поэтому глобальное потепление не может быть причиной. Поэтому исследование представляет ценность для определения климатических моделей, так как существующие не учитывали задержку в потреблении метана микробами.

"Задержка (в потреблении метана) — самая важная находка. Это нехорошие новости. Понадобилось более пяти лет, чтобы появились микробы, и даже тогда метан продолжал быстро утекать с морского дна", — сказал ученый Орегонского университета Эндрю Тарбер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во льдах Антарктиды обнаружили микропластик.