Во льдах Антарктиды обнаружили микропластик

Австралийские ученые обнаружили в антарктических морских льдах частицы микропластика. Исследование опубликовано в научном журнале Marine Pollution Bulletin.

Еще в 2009 году на восточном побережье Антарктиды специалисты выбурили из замерзшего льда керн. В процессе расплавки образца горной породы ученые обнаружили 96 микропластиковых частиц. Они относились к различным видам полимеров (полиэтилену, полиэстеру и др.).

"Среднее содержание пластика составляло около 12 частиц на литр. Частицы по размеру были больше, чем тем, что находили в арктическом льду", — сообщили исследователи.

По мнению руководителя исследования Анны Келли, если микропластик можно обнаружить в одном из самых удаленных уголков планеты, то такого рода мусорные отходы имеются повсюду на Земле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что биологам из США удалось идентифицировать мидий, обнаруженных в районе Южных Шетландских островов, расположенных в 75 милях к северу от берегов Антарктиды.