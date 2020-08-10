Магнитное поле Земли помогло доказать дату сожжения Иерусалима

Специалисты изучили данные о магнитных полях Земли, предоставленные археологами. В результате исследования им удалось доказать, что Иерусалим был сожжён.

Ранее принято было считать, что древний город почти полностью уничтожила в 586 году до нашей эры Вавилонская империя. Потом он был сожжён Римской империей в 70 году нашей эры.

Специалисты не могут точно сказать, насколько сильно пострадал город.

В процессе археологических раскопок учёные исследовали руины сооружения и обнаружили в них пепел, фрагменты керамических изделий и повреждения от пламени.

В результате специалисты доказали, что здание сожгли именно до нашей эры с помощью магнитного поля. Его удалось измерить на некоторых фрагментах артефактов. Полученные данные сравнили с показателем магнитного поля в 586 году до нашей эры. Значения совпали.

Они выяснили, что во время пожара температура в здании превышала 1500 градусов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями.