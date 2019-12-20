В Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями

В Израиле недалеко от современного города Бейт-Шемеш обнаружили храм возрастом 3100 лет.

Ученые предполагают, что в нем хранился знаменитый Ковчег Завета.

В центре храма обнаружили большой плоский камень, поэтому предположили, что именно здесь и хранился знаменитый Ковчег Завета, считавшийся величайшей святыней еврейского народа.

Ковчег представлял собой переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с десятью заповедями. Моисей получил эти скрижали на горе Синай.

Согласно Библии, Ковчег был установлен на огромном камне. На обнаруженном камне ученые нашли следы обработки. Камень имеет четырехугольную форму. По мнению археологов, он очень похож на мифический "большой камень", описанный в первой книге Самуила.

Храм датирован XII веком до н.э.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи обнаружили в Крыму христианский храм X века.