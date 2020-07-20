Найден фрагмент упавшего в Японии метеорита

Ученый Сигэкадзу Ёнэда из Государственного музея науки в Токио сообщил, что метеорит, который в начале июля упал в Японии, отделился от одного из астероидов, движущихся вокруг Солнца.

Многие жители столицы увидели яркую вспышку в небе и услышали грохот, от которого даже тряслись окна. Спустя некоторое время осколки взорвавшегося в небе метеорита нашли в префектуре Тиба.

"Детальный анализ найденных камней займет некоторое время, но уже сейчас можно говорить о том, что перед нами обычный хондрит. Каменные метеориты этого класса падают на нашу планету чаще всего. Такие объекты состоят в основном из пироксена, полевого шпата и оливина — то есть элементов, которые можно обнаружить и на Земле. Но в веществе упавшего в Японии небесного тела есть и металлические элементы", — утверждает Ёнэда.

Упавший метеорит получил название Нарасино. Ученые предполагают, что метеорит, взорвавшийся в небе над страной Восходящего Солнца, имел диаметр около полутора метров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в небе над Токио взорвался метеорит.