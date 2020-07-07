В небе над Токио взорвался метеорит

Мощный взрыв, осветивший ночное небо над Токио, произошел из-за сгорания в атмосфере огромного — диаметром примерно в 1,6 метра и весом около 5,5 тонн — метеорита.

Как пишет сегодня газета Japan Times, примерно в 2:30 ночи (по местному времени — Прим.ред.) жители Токио услышали взрыв, мощность которого специалисты позже "оценили" в 150 тонн в тротиловом эквиваленте.

По расчетам ученых, метеорит вошел в атмосферу со скоростью 14 км/сек, его плотность была порядка 3 тонн/куб.м. Внутри осколков был найден минерал, никогда ранее не встречавшийся в природе. Ученые предполагают, что он — часть ядра древней погибшей планеты, осколок которой и упал на Землю.

Сегодня в Сети появилось видео, записанное Даичи Фудзи, куратором музея Хирацука в префектуре Канагава.