В небе над Токио взорвался метеорит

Мощный взрыв, осветивший ночное небо над Токио, произошел из-за сгорания в атмосфере огромного — диаметром примерно в 1,6 метра и весом около 5,5 тонн — метеорита.
Как пишет сегодня газета Japan Times, примерно в 2:30 ночи (по местному времени — Прим.ред.) жители Токио услышали взрыв, мощность которого специалисты позже "оценили" в 150 тонн в тротиловом эквиваленте.
По расчетам ученых, метеорит вошел в атмосферу со скоростью 14 км/сек, его плотность была порядка 3 тонн/куб.м.
Внутри осколков был найден минерал, никогда ранее не встречавшийся в природе.
Ученые предполагают, что он — часть ядра древней погибшей планеты, осколок которой и упал на Землю.
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