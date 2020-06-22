В Швейцарии создали нанодвигатель из 16 атомов. Размер двигателя менее 1 нм.

О том, каковы перспективы данной разработки, рассказал генеральный директор Российского квантового центра Руслан Юнусов.

"Разработка молекулярных машин — очень полезная отрасль. Там много чего можно будет сделано полезного: доставка лекарств, восстановление отдельных частей клеток и многое другое. Это во многих областях все изменит.

Данная разработка может найти применение в медицине. Не знаю насчет военной сферы, они, наверное, там свое разрабатывают.

Но в медицине точно можно использовать. Такие разработки, конечно, способны к лучшему изменить жизнь человека.

Кроме того, нанодвигатели можно будет использовать в быту. Я думаю, что первые такие прорывы — это как аккуратно попасть в организм человека, не навредить, а сделать то, что надо сделать. Это один из основных мотивов, чтобы разрабатывать такие микромашины", — заключил эксперт.