Ученым из Швейцарии удалось создать самый маленький в мире двигатель, который состоит всего лишь из 16 атомов.
В его создании приняли участие сотрудники Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и Федеральной политехнической школы Лозанны.
Размер двигателя менее 1 нм. Однако устройство мотора почти ничем не отличается от устройства обычных двигателей. Мотор способен работать на электрической и тепловой энергиях.
Уникальная разработка не является просто молекулярной игрушкой. Это еще и средство, предназначенное для проведения исследований. С помощью нового двигателя специалисты уже изучили эффект квантового туннелирования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России разработали новую систему мониторинга автодорог. Ее суть в том, что контроль за автодорогами осуществляется из космоса. Метод дистанционного спутникового мониторинга позволяет расшифровать спутниковое изображение путем визуального определения плотности и интенсивности дорожного движения.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?