В Швейцарии создали нанодвигатель из 16 атомов

Ученым из Швейцарии удалось создать самый маленький в мире двигатель, который состоит всего лишь из 16 атомов.

В его создании приняли участие сотрудники Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и Федеральной политехнической школы Лозанны.

Размер двигателя менее 1 нм. Однако устройство мотора почти ничем не отличается от устройства обычных двигателей. Мотор способен работать на электрической и тепловой энергиях.

Уникальная разработка не является просто молекулярной игрушкой. Это еще и средство, предназначенное для проведения исследований. С помощью нового двигателя специалисты уже изучили эффект квантового туннелирования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России разработали новую систему мониторинга автодорог. Ее суть в том, что контроль за автодорогами осуществляется из космоса. Метод дистанционного спутникового мониторинга позволяет расшифровать спутниковое изображение путем визуального определения плотности и интенсивности дорожного движения.