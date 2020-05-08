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Источник Правда.Ру

Разработаны контактные линзы, контролирующие уровень сахара в крови

Наука

Специалисты Стэнфордского университета разработали новые контактные линзы. Они уникальны тем, что способны контролировать уровень сахара в крови.

В настоящее время проводится тестирование линз.

Особенности новых контактных линз

В процессе разработки линз специалисты руководствовались идеей, что лечение диабета при их использовании будет проходить успешнее.

В состав линзы входит микроконтроллер толщиной 0,2 миллиметра, в перспективе его планируется уменьшить до 0,15 миллиметра. Кроме того, в состав линзы будут входить определенные химические вещества, которые будут контролировать уровень сахара в крови.

Специалисты сообщили, что у случае успешных тестирований линзы поступят на рынок. Но это возможно не раньше 2023 года.

Ранее эксперт рассказал о роли искусственного интеллекта в офтальмологии. он отметил, что искусственный интеллект только снимает фотографию глазного дна как скрининговую и расшифровывает, проверяет, что там в ней находится, есть ли патологические изменения или нет. Иными словами, он только выполняет роль помощника. Диагноз ставит только врач.

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Темы уровень сахара лечение диабета контактные линзы
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Разработаны контактные линзы, контролирующие уровень сахара в крови
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