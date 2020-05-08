Специалисты Стэнфордского университета разработали новые контактные линзы. Они уникальны тем, что способны контролировать уровень сахара в крови.
В настоящее время проводится тестирование линз.
В процессе разработки линз специалисты руководствовались идеей, что лечение диабета при их использовании будет проходить успешнее.
В состав линзы входит микроконтроллер толщиной 0,2 миллиметра, в перспективе его планируется уменьшить до 0,15 миллиметра. Кроме того, в состав линзы будут входить определенные химические вещества, которые будут контролировать уровень сахара в крови.
Специалисты сообщили, что у случае успешных тестирований линзы поступят на рынок. Но это возможно не раньше 2023 года.
Ранее эксперт рассказал о роли искусственного интеллекта в офтальмологии. он отметил, что искусственный интеллект только снимает фотографию глазного дна как скрининговую и расшифровывает, проверяет, что там в ней находится, есть ли патологические изменения или нет. Иными словами, он только выполняет роль помощника. Диагноз ставит только врач.
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