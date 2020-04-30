Проект разработчиков из Челябинска стал участником всероссийского конкурса технологических стартапов "Криптонит Startup Challenge" и претендует на выход в полуфинал. Стартап AI-Tonometry — интернет-платформа для врачей-офтальмологов. Использование платформы позволяет свести человеческий фактор в диагностике к минимуму, сэкономить время на обдумывание решений. О том, насколько перспективна данная разработка и способен ли искусственный интеллект проводить диагностику без участия человека, рассказал профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог, хирург Вячеслав Куренков.
"Диагностика не будет проводиться искусственным интеллектом. В нашей клинике ведется параллельно с бумажной историей болезни или амбулаторной электронная карта. Но, к сожалению, у нас еще нет закона, чтобы электронная история болезни была принята первичной обязательной. Тогда бумажная история болезни ушла бы в прошлое. Конечно, на компьютере заполнять все удобно. Но пока нет законной базы, чтобы была только электронная история болезни. Что касается объединения всех специалистов, то это будет удобно, если можно посмотреть историю пациента, начиная с его рождения. Такая программа была придумана еще в начале 2000-х годов.
Но она должна быть на государственном уровне, чтобы этим занималось именно государство, потому что это очень серьезная вещь — это персональные данные, которые не могут храниться где-то за пределами нашей администрации.
Скорее всего, будет единый сервер, куда мы будем сбрасывать истории болезни и где мы сможем посмотреть информацию о пациенте.
Что касается искусственного интеллекта, то он используется в офтальмологии уже, по-моему, пятый год.
Какова роль искусственного интеллекта в офтальмологии?
Это система, которая, например, снимает фотографию глазного дна как скрининговую и расшифровывает, проверяет, что там в ней находится, есть ли патологические изменения или нет.
Каждому пациенту нужно каждый год проверять глазное дно, даже если нет жалоб.
Сейчас пациент приходит в поликлинику, выстаивает огромные очереди, чтобы его доктор мог посмотреть. Это будет заменено на осмотр при помощи искусственного интеллекта. Да, предварительный диагноз будет стоять, но он ни в коем случае не будет заменять диагноза, который поставлен именно настоящим врачом. Поэтому все эти помощники лишь помогают освободить врача от той работы, которая для него является не очень актуальной в лечебном процессе, чтобы он мог сконцентрироваться именно на заболевании у данного пациента и оказать ему больше помощи путем того, что у него будет высвобождено достаточное количество времени.
Искусственный интеллект сам по себе вылечить никого не сможет.
На него никогда нельзя будет положиться. Всем известно, что программу могут атаковать вирусы, она может дать сбой, может неправильно что-то распознать. Кроме искусственного интеллекта, всегда будет нужен интеллект человеческий, который лучше и надежнее", — заключил эксперт.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.