Проект разработчиков из Челябинска стал участником всероссийского конкурса технологических стартапов "Криптонит Startup Challenge" и претендует на выход в полуфинал. Стартап AI-Tonometry — интернет-платформа для врачей-офтальмологов. Использование платформы позволяет свести человеческий фактор в диагностике к минимуму, сэкономить время на обдумывание решений. О том, насколько перспективна данная разработка и способен ли искусственный интеллект проводить диагностику без участия человека, рассказал профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог, хирург Вячеслав Куренков.

"Диагностика не будет проводиться искусственным интеллектом. В нашей клинике ведется параллельно с бумажной историей болезни или амбулаторной электронная карта. Но, к сожалению, у нас еще нет закона, чтобы электронная история болезни была принята первичной обязательной. Тогда бумажная история болезни ушла бы в прошлое. Конечно, на компьютере заполнять все удобно. Но пока нет законной базы, чтобы была только электронная история болезни. Что касается объединения всех специалистов, то это будет удобно, если можно посмотреть историю пациента, начиная с его рождения. Такая программа была придумана еще в начале 2000-х годов.

Но она должна быть на государственном уровне, чтобы этим занималось именно государство, потому что это очень серьезная вещь — это персональные данные, которые не могут храниться где-то за пределами нашей администрации.

Скорее всего, будет единый сервер, куда мы будем сбрасывать истории болезни и где мы сможем посмотреть информацию о пациенте.

Что касается искусственного интеллекта, то он используется в офтальмологии уже, по-моему, пятый год.

Какова роль искусственного интеллекта в офтальмологии?

Это система, которая, например, снимает фотографию глазного дна как скрининговую и расшифровывает, проверяет, что там в ней находится, есть ли патологические изменения или нет.

Каждому пациенту нужно каждый год проверять глазное дно, даже если нет жалоб.

Сейчас пациент приходит в поликлинику, выстаивает огромные очереди, чтобы его доктор мог посмотреть. Это будет заменено на осмотр при помощи искусственного интеллекта. Да, предварительный диагноз будет стоять, но он ни в коем случае не будет заменять диагноза, который поставлен именно настоящим врачом. Поэтому все эти помощники лишь помогают освободить врача от той работы, которая для него является не очень актуальной в лечебном процессе, чтобы он мог сконцентрироваться именно на заболевании у данного пациента и оказать ему больше помощи путем того, что у него будет высвобождено достаточное количество времени.