В Telegram появятся групповые видеозвонки

В 2020 году в Telegram появится возможность совершать безопасные групповые видеозвонки, сообщается в блоге компании.

"В 2020 году видеозвонки очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году: приложения или безопасны, или удобны для использования, но нет такого, чтобы было и то, и другое", — говорится в сообщении компании.

Также специалисты компании заявляют о том, что они хотели бы это исправить. Их главная задача в том, чтобы совершение групповых видезвонков с помощью Telegram было безопасно.

Когда именно будет запущена новая опция, пока неизвестно.

Также Telegram сообщает о росте аудитории до 400 миллионов пользователей в месяц. В мессенджере ежедневно регистрируется 1,5 миллиона новых пользователей. В связи с пандемией коронавируса и введением режима самоизоляции Telegram стал самым популярным приложением в категории "Соцсети" в более чем 20 странах.

Ранее эксперт рассказал об основных проблемах Zoom. Главный недостаток приложения — это уязвимость, что приводит к потере конфиденциальности разговоров.