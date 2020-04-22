Эксперт рассказал об основных проблемах Zoom

Приложение для видеоконференций Zoom является очень уязвимым, что может привести к потере конфиденциальности разговоров.

"В открытый доступ уже попало большое количество личных и корпоративных сессий с Zoom", — сообщил директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Zoom bombing

Он также отметил, что уже даже есть такое явление как Zoom bombing. Если пользователь не установил пароль на конференцию в Zoom, то высок риск нападения хакеров, а после того как приложение удалено, на устройстве остается программа, которая может подключать пользователя к любой конференции без его ведома.

Какие еще есть минусы у Zoom?

Кроме того, Мясоедов отметил, что у Zoom есть проблемы с буферизацией. Также нужно учитывать низкое качество видео. Поэтому лучше использовать приложения для видеоконференций более высокого качества.

Также специалисты отмечают, что многие западные облачные сервисы, в том числе Zoom, не соответствуют требованиям безопасности, так как в них все записывается, а данные хранятся на серверах США.

Ранее эксперты заявили о том, что хакеры могут взломать каждое второе банковское приложение.